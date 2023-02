Recordinternational Sergio Ramos neemt verplicht en met een wrange nasmaak afscheid van Spanje

Sergio Ramos zal niet meer spelen voor Spanje. De 36-jarige verdediger kondigde zijn afscheid aan nadat hij niet meer in de plannen past van de nieuwe bondscoach.

Sergio Ramos (36) beleefde heel wat successen met Spanje. Ramos maakte deel uit van de ploeg die drie toernooien op rij won, nl. het EK 2008, het WK 2010 en het EK 2012. Maar de laatste jaren verdween Ramos steeds meer uit beeld.

De verdediger miste onder meer EURO 2020 en ook het WK in Qatar moest hij aan zich laten voorbij gaan door blessures. Ramos speelde 180 internlands en scoorde daarin 23 keer.

Maar in de plannen van de nieuwe bondscoach, Luis De La Fuente, past Ramos niet meer. De bondscoach belde Ramos daarover en op zijn sociale media neemt Ramos nu met een bittere nasmaak afscheid.

Gedwongen afscheid valt niet goed

"Met bezwaard hart, is dit het einde van de reis, waarvan ik hoopte dat hij nog langer zou duren. Het zorgt voor een bittere nasmaak", kllinkt het. "Ik geloof oprecht dat deze reis het verdiende te eindigen door mijn eigen keuze, niet door twijfels over mijn leeftijd of andere redenen."

"Ik moet dit accepteren, hoewel ik het met verdriet met jullie deel. Maar ook met opgeheven hoofd en dankbaar voor al deze jaren en jullie steun. Ik koester de onvergetelijke herinneringen, alle titels waarvoor we hebben gevochten en die we gevierd hebben. Ik voel enorm veel trots dat ik de recordinternational van Spanje ben."