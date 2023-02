Miljoenen en toptransfer op komst voor Anderlecht? "Barcelona is niet te hoog gegrepen"

Het was al eventjes geleden dat we hem nog aan het werk zagen bij de A-ploeg, maar tegen Ludogorets was het nog eens prijs. En hij mikt nog steeds op een steile opmars in de toekomst.

Moussa N'Diaye speelde de voorbije maand niet meer voor de A-ploeg van Anderlecht, maar na een wedstrijd tegen Deinze bij de beloften vorige week kreeg hij nu nog eens de kans tegen Ludogorets. De linksachter speelde uiteindelijk een degelijke partij en lijkt op die manier opnieuw de weg te hebben ingezet naar een mooie toekomst. © photonews Of N'Diaye ook aankomend weekend de kans zal krijgen? Dat is nog wat koffiedik kijken, maar na vijf speeldagen zonder speelminuten is het een opsteker dat hij in de Conference League mocht spelen. De 20-jarige Senegalees kwam vanuit de Aspire FC-academy in 2020 bij de jeugd van Barcelona terecht, waar hij twee jaar speelde. Barcelona Als het van de entourage van N'Diaye afhangt, dan zal hij daar in de toekomst overigens ook opnieuw terechtkomen. "Terugkeren naar Barcelona is zeker niet te hoog gegrepen", klinkt het namelijk in La Dernière Heure. Straffe uitspraak toch wel.