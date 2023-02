Sportief directeur wou ex-speler terughalen naar Standard, coach Deila moest hem niet

Lindon Selahi stond vorige zomer voor een terugkeer naar Standard, maar zijn transfer ging uiteindelijk niet door. Coach Deila had liever een andere speler.

Lindon Selahi (23) werd opgeleid bij Standard en speelde ook nog even in de jeugd van Anderlecht. In juli 2019 vertrok Selahi echter bij Standard naar het Nederlandse Twente.

Na een uitleenbeurt bij Willem II belandde Selahi in de zomer van 2021 bij het Kroatische HNK Rijeka. "Sportief directeur Fergal Harkin wilde dat ik naar Standard kwam, maar Ronny Deila had liever een ander type en kreeg uiteindelijk Steven Alzate op huurbasis. Daardoor ging de transfer niet door", zegt Selahi bij La Capitale.

"De verwachting was dat Damjan Pavlovic samen met Abdoul Fessal Tapsoba in Rijeka zou belanden. En dat ik van mijn kant het pad in de tegenovergestelde richting nam", zegt Selahi nog. Pavlovic maakte deze zomer overstap naar Rijeka, Tabsoba werd in februari tot eind dit jaar verhuurd aan het Moldavische FC Sheriff.