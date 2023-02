Standard-trainer Deila heeft sterkhouder fit gekregen: "Ruzies dat we toen gehad hebben!"

Wat Ronny Deila met Standard doet, is ronduit straf te noemen. Zonder noemenswaardige versterkingen en zelfs twee sterkhouders die vertrokken heeft hij de Rouches op de rand van play-off 1 gebracht. Daarbij kreeg hij zelfs Aaron Donnum aan het voetballen.

Donnum liet in zijn eerste matchen zien wat voor een voetballer hij kan zijn, maar daarna deemsterde hij wat weg. Deila wist echter hoe hij hem moest aanpakken. "Een speciale jongen, die ik nog kende van bij Valerenga. Ruzies dat wij toen gehad hebben! Veel temperament, maar ongelooflijke kwaliteiten", zegt hij in HLN.

Deila had voor het seizoen een goed gesprek met hem. "Ik zei dat ik in hem geloofde. Hijzelf wilde er weer voor gaan. De voorwaarde was dat hij fitter moest worden. Intussen is hij niet alleen afgevallen, maar is hij ook een leidersfiguur geworden. Iemand zich op zo’n manier zien ontwikkelen, is het leukste aan mijn job."