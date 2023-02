Antoine Griezman kroop door het stof voor de fans van Atlético Madrid: "Uitgefloten worden is pijnlijk, maar het is wat ik verdiende"

De terugkeer van Antoine Griezman naar Atlético Madrid verliep moeizaam. Hij had de fans pijn gedaan en die lieten hem dit ook voelen. Hij deed en doet er alles aan om hun harten terug te veroveren.

Griezmann kent een goed seizoen bij Atlético Madrid. Al liep het wel heel moeilijk na zijn passage bij FC Barcelona. "Ik had de fans veel pijn gedaan. Ze gaven me alles en uiteindelijk ben ik vertrokken omdat dat is wat ik wilde, wat ik nodig had. Als fan zou ik ook heel boos zijn. Uitgefloten worden is pijnlijk, maar het is wat ik verdiende", vertelde hij tegenover Movistar.



Sommige spelers laten dan hun hoofd hangen, maar Griezman knokte letterlijk en figuurlijk terug om de harten van de fans terug te veroveren. "Het betekende 'ermee omgaan, werken en rennen als de beste'. Het zorgt ervoor dat je alles wilt doen, alle doelpunten wilt maken, alle assists wilt geven en dat motiveerde me uiteindelijk enorm. Ik werd klein, stil, om te werken en dingen te veranderen, want degenen die mij kennen weten dat ik deze relatie met de fans nodig heb, ik heb hun liefde nodig, hun steun om een hoog niveau te halen".

Dit seizoen kwam hij 32 keer in actie voor Atlético Madrid waarin hij achtmaal de netten vond en negen keer een ploegmaat bediende.