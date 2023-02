Johan Boskamp twijfelt niet meer: "Hij coacht dit weekend zijn laatste wedstrijd"

Zondag staat met Club Brugge versus KAA Gent de Slag om Vlaanderen op de agenda. Het zou volgens Johan Boskamp wel eens een speciale editie kunnen worden.

Analist Johan Boskamp is zeker dat Scott Parker zondag zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge coacht in het duel met de Buffalo’s. “Alles wijst erop”, vertelt de Nederlander aan Het Belang van Limburg.

Al had het voor Boskamp nooit zover moeten komen in de eerste plaats. “Omdat ze hem in de eerste plaats nooit hadden moeten binnenhalen. Bij zijn voorstelling gaf hij al toe dat hij niets van het Belgisch voetbal wist. Wat komt die man hier dan doen?”

Het verleden heeft volgens de Nederlandse analist al aangetoond dat Engelse trainers in de Jupiler Pro League helemaal niet succesvol zijn. Volgens Boskamp moeten Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe eindelijk toegeven dat ze een verkeerde keuze maakten.