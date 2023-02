Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlechtspelers: "Er mag er maar één moe zijn"

RSC Anderlecht moet zondag de wei op tegen Standard. Met de 120 minuten tegen Ludogorets in de benen een stevige opdracht.

De Clasico tussen Anderlecht en Standard kondigt zich aan als een affiche om duimen en vingers van af te likken. Hier en daar is te horen dat Anderlecht de Europese match zal voelen.

Door de verlengingen tegen Ludogorets stonden heel wat spelers 120 minuten op het veld. Olivier Deschacht moet daar echter helemaal niks van weten.

“Er is er maar één die het recht heeft om te zeggen dat hij moe is, en dat is Vertonghen, gezien zijn 35 jaar”, klinkt het in La Dernière Heure. “En misschien Slimani, maar die heeft nog niet eens 90 minuten gespeeld. De anderen zijn 20 jaar oud. Ze hebben geen excuses.”