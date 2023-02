Patrick Goots is snoeihard voor Scott Parker, maar heeft goed nieuws voor de fans van Club Brugge

Zondag staat de Slag om Vlaanderen op de agenda. Club Brugge geeft KAA Gent partij.

De wedstrijd lijkt als het ware de laatste kans voor Club Brugge als het nog in aanmerking wil komen voor de top vier. Maar het zou ook wel eens de laatste kans van trainer Scott Parker kunnen zijn.

Dat is althans het oordeel van Patrick Goots in de podcast van Gazet van Antwerpen. “Als ze zondag niet winnen, een gelijkspel is niet voldoende, dan denk ik dat Brugge gaat ingrijpen”, vertelt de analist.

Toch ziet Goots het niet zover komen. Hij gelooft in een overwinning van Club Brugge, zeker ook omdat KAA Gent uit de vermoeiende Europese wedstrijd tegen Qarabag komt.