Racing Genk kan snel doelpunt tegen KV Oostende maar matig vieren na ferme domper

Ongeacht het resultaat van Racing Genk-KV Oostende, zal Racing Genk toch met een ferme teleurstelling de wedstrijd afsluiten.

De leider in de Jupiler Pro League stond na een tiental minuten al 1-0 voor tegen de bezoekers uit Oostende maar zagen bijna gelijktijdig Tolu Arokodare uitvallen.

De boomlange Nigeriaan ging neer nadat hij het spel verlegde een minuut eerder en leek even verder te kunnen na een blessurebehandeling maar moest tijdens de viering van het doelpunt van Munoz toch naar binnen.

Een aderlating voor Racing Genk, dat na het verlies van Paul Onuachu in Tolu Arokodare een gelijkaardig type had gevonden. Nu valt Wouter Vrancken opnieuw terug op Ally Samatta. Wat er exact schort bij Arokodare is niet duidelijk, maar de aanvaller greep naar de hamstrings.

Die was eerder al enorm succesvol voor de Limburgers maar zit al even zonder vertrouwen te voetballen.