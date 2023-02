Manchester United deed wat het al zes jaar! niet meer kon

Zijn na zes magere jaren, nu eindelijk de zes vette jaren aangebroken voor Manchester United. Zondagmiddag konden ze alvast beginnen vieren en hopelijk voor iedereen met een hart voor ManU komende jaren nog een aantal keer.

Bijna zes jaar geleden mocht Manchester United voor het laatst een beker omhoog tillen. Op 24 mei 2017 leidde José Mourinho The Red Devils ten koste Ajax naar de eindzege in de Europa League. Voor de laatste hoofdprijs van Newcastle United moeten we nog veel verder terug. Naar het seizoen 1954/55 om precies te zijn. Toen legden The Magpies beslag op de FA Cup.

Nu kwamen beide elkaar tegen in de finale van de Carabao cup in een volgepakt Wembley. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht in de beginfase. Al was de beste kans voor Newcastle, maar De Gea hield Allan Saint-Maximin van het openingsdoelpunt.

Het was echter ManU dat het openingsdoelpunt voor hun rekening mocht nemen. Luke Shaw met de vrije trap en Casemiro ronde af met een mooie kopbal in de verste hoek. Nauwelijks was Newcastle hersteld of Manchester United was daar terug. Via een afgeweken bal kon Marcus Rashford de bal over de lijn werken.

Zo was nog voor rust de wedstrijd beklonken want Newcastle kon geen vuist meer maken. Manchester United kon de wedstrijd rustig uitspelen en kreeg zelfs nog de beste kansen om de score te vergroten.

Voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017 mag Manchester United nog eens een prijs in de lucht steken. Een mooie bekroning voor het harde werk van de Nederlandse trainer Ten Hag.