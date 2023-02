Een nieuw WK als doel: Jürgen Klinsmann heeft een nieuwe job beet

Jürgen Klinsmann gaat opnieuw als trainer aan de slag. Hij heeft bij Zuid-Korea een contract tot het einde van het WK in 2026 getekend.

Op het voorbije WK was de Portugees Paulo Bento bondscoach bij Zuid-Korea. Hij haalde met het land de 1/8-finales, maar daarin was Brazilië te sterk. Bento nam daarop ontslag. Zo moest Zuid-Korea naar een nieuwe bondscoach op zoek.

Met Jürgen Klinsmann vond het land een nieuwe bondscoach. Hij kreeg een contract tot het einde van het WK in 2026. Het doel is om opnieuw het WK te halen.

Klinsmann stond als bondscoach al 2 keer eerder op het WK. In 2006 was dat met gastland Duitsland. Daar verloor hij in de halve finales van Italië. 8 jaar later stond hij op het WK met de Verenigde Staten. Daar werden ze in de 1/8-finales door de Rode Duivels uitgeschakeld.