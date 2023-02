Club-middenveld zit weer véél beter in mekaar, met positiewissels Nielsen en Vanaken: "Goede ingreep van Parker"

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar het Club-middenveld zit weer beter in mekaar. Dat Nielsen en Vanaken de voorbije weken op een andere positie terecht zijn gekomen, heeft daar mogelijk wat mee te maken.

Daar ging het onder meer over bij Extra Time: Casper Nielsen die het tegen Gent goed deed als verdedigende middenvelder. "Zoals hij bij Union ook speelde. Dat was een goede keuze, vond ik. Nielsen wil altijd vooruit spelen. Je ziet in zijn spel die druk vooruit. Ik vond hem goed spelen. Hij had 85% accurate passes. We hebben veel kritiek op Parker, maar ik vond dit een goede ingreep", deelt Dennis van Wijk een compliment uit.

"Hij brent meer schwung. Dat had Club ook nodig, dat er wat in beweging kwam", ziet ook Filip Joos dat Nielsen wel een impact heeft op het elftal. Ook Verheyen ziet het wel in hem als verdedigende middenvelder. "Ik vind hem een betere 6 dan een 8."

© photonews

Hans Vanaken schoof dan weer een postje achteruit tot op de 8. "Je hebt dan twee aanspeelpunten voor uw verdediging", merkt Gert Verheyen op. "Hans doet dan zijn ding, zoals we dat van hem kennen. Goed zijn aan de bal en telkens het verleggen van het spel."

Tactisch klopt het dus wel meer. "Hij verliest nog meer ballen dan in zijn beste periode, maar zijn positie zorgt wel voor rust en een aanspeelpunt meer. Het gat tussen verdediging en aanval is opgevuld. Je kan nu die voorste vijf bereiken met passing van 10-12 meter in plaats van passing van 40 meter." Nu afwachten of Parker hieraan vasthoudt of toch weer wijzigingen gaat doorvoeren.