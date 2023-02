Nieuwe sterke man KV Mechelen glashelder: "Ik heb fans overtuigd, heb iedereen aan de oren getrokken"

KV Mechelen heeft sinds kort een nieuwe sterke man. Zijn komst heeft op de inspraak van de fans ook invloed. Dat vraagt om verduidelijking.

Zelf zou hij Philippe van Esch zich niet omschrijven als nieuwe sterke man, maar hij is in elk geval de nieuwe hoofdaandeelhouder. In Het Laatste Nieuws legt Van Esch zijn visie uit. Er zitten nu nog twee supporters ini de Raad van Toezicht. "Ze kunnen beter als waakhond blaffen dan mee te besturen."

De vetorechten van de supporters zijn ook ingeperkt. "De fans en ik hebben daar constructieve gesprekken over gehad. Ik heb hen overtuigd dat een investeerder alleen wil instappen als hij genoeg inspraak heeft. Dat snappen de supporters. Het belangrijkste is dat ik niet ga investeren in de club om er rijker van te worden. Ik wil dat KV Mechelen vooruit gaat."

DNA behouden

In Mechelen zouden ze er wel van huiveren moest ooit verkocht worden aan eigenaars uit verre landen. "Er is altijd een mogelijkheid om met mensen te praten, maar goed, ik ben net hoofdaandeelhouder geworden. Een samenwerking met een grotere Europese club kan KV Mechelen ten goede komen. Op lange termijn moeten we daar misschien naar uitkijken. Maar het DNA van KV Mechelen moet ten allen tijd behouden blijven."

Van Esch zorgde mee voor de broodnodige kapitaalverhoging, want het water stond aan de lippen. "Eigenlijk kwam het al naar binnen. Men had gerekend op uitgaande transfers die uiteindelijk niet gerealiseerd werden." Heeft Van Esch het bestuur dan aan de oren getrokken? "Ja, iedereen eigenlijk. Ik schrik als ik zie wat spelers betaald krijgen. En makelaars. Wij moeten de tering naar de nering zetten. Slimmer inkopen."