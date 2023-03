"Makak", "Vuile homo" en "Kutwijf": nieuwe campagne tegen discriminatie gaat wel heel ver in bewustwording

Discriminatie maakt nog al te vaak deel uit van het (Belgisch) voetbal. En dus komt de Belgische voetbalbond met een opvallende campagne.

Sinds 2021 zijn de Belgische voetbalbond, Voetbal Vlaanderen en Waalse tegenhanger ACFF en de Pro League volop bezig de strijd tegen discriminatie aan te pakken.

Come Together is het plan, ook in de maand maart 2023 zullen daartoe weer een aantal projecten worden opgestart.

Vele meldingen

"We trachten iedereen samen te brengen op het voetbalveld en willen zo discriminatie, racisme, homofobie en andere vormen van ongelijkheid verder uit de wereld helpen", aldus de KBVB op haar webstek.

In 2021 werden er 237 meldingen van discriminatie binnengebracht bij het platform, in 2022 waren er dat al 590.

In the face

37% van de jeugdvoetballers werden slachtoffer, een op twee meisjes maakte al seksisme mee. En dus is de nieuwe campagne letterlijk en figuurlijk 'in the face'.

Voor de campagne werden de woorden 'Kutwijf', 'Vuile homo' en 'Makak' ogenschijnlijk in een tattoo gegoten op het gezicht van een aantal spelers en speelsters.