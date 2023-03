Problemen voor STVV in de aanloop naar de beladen derby tegen RC Genk

Zondag is het tijd voor de Limburgse derby. STVV ontvangt dan RC Genk, maar de aanloop verloopt niet ideaal.

STVV heeft een niet al te brede spelerskern. Daardoor besliste coach Bernd Hollerbach om in de aanloop naar de derby tegen RC Genk het trainingsschema wat aan te passen. Er is maar één trainingssessie per dag en geen 2.

Ook was er op donderdag geen spoor van kapitein Toni Leistner. Hij is nog altijd niet hersteld van achillespeesletsel. Volgens Het Belang van Limburg is hij heel onzeker voor zondag. Verder kan Hollerbach op een volledig fitte spelerskern rekenen.

De club voorziet zaterdag nog een open training. Normaal zou die gesloten zijn, maar om de derbykoorts nog wat aan te wakkeren, werd de training toch opengesteld. Supporters zullen van 12.30 uur tot 13.15 uur naar Stayen kunnen afzakken.