Ronny Deila kent het recept om van Westerlo te winnen

Zaterdagavond spelen Standard en Westerlo tegen elkaar. Dat is voor de strijd richting de play-offs een belangrijk duel.

Ronny Deila zal voor de ontvangst van Westerlo kunnen rekenen op zijn volledige groep. "Stipe Perica is terug in de groep en is beschikbaar voor deze wedstrijd", vertelde Ronny Deila op de persconferentie.

"We hebben alleen nog maar belangrijke wedstrijden", ging Deila verder. "Het lijkt wel een bekerfinale. Westerlo is een sterke tegenstander die de 1e wedstrijd won, en het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Ze zijn sinds het begin van het seizoen erg goed en staan op hetzelfde niveau als wij. Dat is geen toeval, maar ik hou ervan om in dit soort situaties tegen de beste teams te spelen."

"Ze komen niet naar Sclessin om af te wachten en de tegenaanval te spelen. Zij zullen positief voetbal spelen en het is aan ons om goed te verdedigen, de bal te houden en snel te verplaatsen", benadrukte de Noorse coach.

In de heenwedstrijd verloren de Rouches in Westerlo met 4-2. "Het is een ploeg die veel risico's neemt, die zeer offensief is en die zeer snelle spelers heeft. Ook zullen we voor hun linkerflank moeten oppassen. De Cuyper? Hij is een geweldige speler, maar ook geen spits. Er is geen plan om hem te neutraliseren", besloot Deila.