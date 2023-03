Vincent Kompany zet nieuwe stap en krijgt absolute droomloting in kwartfinales FA Cup: "Wist dat ik op een dag zou terugkeren"

Vincent Kompany blijft maar indruk maken bij Burnley, ook in de FA Cup. En dat heeft nu ook de absolute droomaffiche opgeleverd.

Naast de leidersplaats in The Championship zit Burnley ook nog steeds in de FA Cup. Tegen derdeklasser Fleetwood Town werd opnieuw gewonnen.

Door de 1-0 zege mocht het Burnley van Vincent Kompany naar de kwartfinales. En dus komt ook Wembley ondertussen dichterbij.

Connectie

Al zal het niet simpel worden om de finale te halen, want in de kwartfinales hebben ze een absolute kraker geloot.

Burnley moet op bezoek bij ... Manchester City, de ex-ploeg van Vincent Kompany. Een droomaffiche, ook voor de gewezen Rode Duivel.

Wist dat ik er op een dag zou terugkeren in dug-out

"Mijn connectie met City is heel sterk en dat zal ook zo blijven. Het is een plek dat belangrijk is voor mij, nog steeds."

"Voor mijn kinderen wordt het kiezen voor wie ze gaan supporteren. Ik wist dat ik er op een dag zou terugkeren in de dug-out", aldus Kompany tegen Daily Mail in een reactie op de loting.

De kwartfinales voor de volledigheid op een rijtje:

Manchester United - Fulham

Manchester City - Burnley

Sheffield United - Blackburn Rovers

Brighton & Hove Albion - Grimsby Town