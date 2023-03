Anderlecht krijgt héél slecht nieuws voor match tegen Gent, Riemer heeft wel al oplossing

Anderlecht zal het waarschijnlijk zonder twee sterkhouders moeten stellen tegen KAA Gent. Brian Riemer liet vrijdag weten dat zowel Jan Vertonghen als Anders Dreyer heel twijfelachtig zijn.

Vertonghen kampt met een enkelblessure en kon vrijdag niet trainen. "Hij is twijfelachtig voor dit weekend. Anders heeft de griep en daar staat ook een vraagteken achter", aldus Brian Riemer.

Wie wel weer op het veld stond: Marco Kana. "Dat is heel positief. Hij is spijtig genoeg nog niet fit genoeg bevonden om vanavond met de Futures te spelen. Dat is zijn volgende stap vooraleer hij bij ons weer in aanmerking komt."

Voor de positie van Vertonghen maakt Riemer zich trouwens niet al te veel zorgen. "Killian heeft dat perfect gedaan tegen Ludogorets. Hij is niet de grootste nee, maar je leert dan om de slimmere te worden. En dat kan even belangrijk zijn. Hij heeft snelheid en dat is belangrijk tegen Gent, dat veel diepgang heeft."