Challenger Pro League: Club NXT wint beladen duel tegen RSCA Futures, Lommel rekent af met Dender

In de Challenger Pro League zijn vrijdagavond twee wedstrijden afgewerkt. Met Club NXT-RSCA Futures stond een interessante match op het programma.

Club NXT en RSCA Futures zijn de twee belofte ploegen die ook meestrijden voor de titel in de Challenger Pro League, al kunnen zij niet promoveren. Op de tweede speeldag stonden de promotie play-off stonden ze tegen elkaar.

Club NXT begon het best aan de wedstrijd en kwam na een kwartier op voorsprong dankzij De Smet. Op het uur verdubbelde Willems de score en zette Club NXT op 0-2. Lissens milderde zo'n tien minuten voor tijd nog tot 1-2.

Club NXT won vorige week ook tegen SK Beveren en komt nu tot op zeven punten van leider RWDM in de stand. RSCA Futures is laatste in de promotie play-off.

Lommel pakt de zege tegen Dender

In de degradatie play-off was Dender uitstekend begonnen met een zege tegen Virton. De ploeg van Timmy Simons kon hekkensluiter Virton op 11 punten zetten, maar het verloor tegen Lommel. Pierrot maakte na 65 minuten de enige goal van de wedstrijd en zo is Lommel na twee wedstrijd eigenlijk al helemaal zeker van het behoud.