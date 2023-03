Concrete aanbiedingen op tafel voor Yves Vanderhaeghe: "Het juiste moment"

Yves Vanderhaeghe werd vorig jaar ontslagen bij KV Oostende. Het is uitkijken waar hij als trainer aan de slag gaat.

Vanderhaeghe zit in een juridische strijd met KVO verwikkeld. Hij heeft door zijn ontslag recht op een jaarsalaris, maar de club heeft dat nog altijd niet betaald.

De ex-trainer van de kustploeg heeft heel veel zin om opnieuw als trainer aan de slag te gaan. “Ik heb nog geen concrete aanbiedingen uit België gehad, maar wel uit Australië en Saoedi-Arabië”, vertelt hij aan La Capitale.

Hij staat helemaal open voor een exotisch avontuur. “Ik heb hier al vaak over gesproken met Besnik Hasi. Mijn dochter is net klaar met haar studie, dus het is waarschijnlijk het juiste moment.”