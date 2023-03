Fredberg heeft deze héél duidelijke boodschap aan jeugd Anderlecht gegeven en zal daar niet vanaf wijken

Makelaars en ouders van jeugdspelers van Anderlecht weten waar ze voor staan. Met Jesper Fredberg is er iemand gekomen die geen compromissen sluit als het gaat over nieuwe contracten.

De voorbije jaren probeerde Anderlecht alles om hun grootste talenten bij zich te houden, maar ondanks alle inspanningen vertrokken ze toch. Rayane Bounida en Julien Duranville zijn de meest recente. Dat zijn jongens die - als ze waren gebleven - altijd een belangrijke rol in de A-ploeg hadden gekregen.

"We verwachten dat u uw stinkende best doet om Duranville te houden", zei één van de supporters aan Jesper Fredberg in de documentaire Mauve tijdens een bijeenkomst met de fans. Het antwoord van Fredberg was héél duidelijk: "Ik zal nooit een speler houden die niet vol voor Anderlecht kiest. Ik zal er wel alles aan doen om voor hem dan de hoogste marktprijs te krijgen."

Met andere woorden: als je niet kiest voor Anderlecht en het gras groener vindt aan de overkant... dan gaan ze zich niet dubbel plooien om je te houden. Een ander signaal dat Fredberg gaf, was het profcontract voor Ilay Camara.

Kiezen voor Anderlecht

De jonge, polyvalente rechtsback van de RSCA Futures had aanbiedingen van andere JPL-clubs op zak. Maar hij gaf aan dat hij bij Anderlecht wil blijven. Gezien de progressie en de werkethiek die hij tentoon spreidde, werd hij beloond.

Inzet en clubliefde worden opgewaardeerd onder Fredberg. Ouders en makelaars mogen komen praten, maar de Deen wil niet meegaan in het opbod met Europese toppers. "Ik ga niet armworstelen met jonge spelers", liet hij al weten. 't Is kiezen voor Anderlecht of gaan.

In ruil daarvoor wil hij ook serieus investeren in de infrastructuur. Hij heeft daar plannen voor klaar liggen, maar eerst moet Anderlecht het vertrouwen in hem bevestigen, want hij heeft maar een contract tot medio 2024 voorlopig.