Grote angst bij KAA Gent: "Breuk tussen spelersgroep en Hein Vanhaezebrouck"

KAA Gent viel uit de top vier van de Jupiler Pro League. Thomas Chatelle blijft echter optimistisch om de play-offs voor het kampioenschap te halen.

Thomas Chatelle bekeek het programma van KAA Gent en ziet heel wat mogelijk om nog in de top vier te eindigen. Union is normaal een klasse te sterk, maar zij zitten in een dipje.

Want KAA Gent leek even geleden op een eindstation te geraken. “Toen ik Gent in de beker zag uitgeschakeld worden door Union, vond ik ze een vogel voor de kat”, vertelt Chatelle aan Het Nieuwsblad.

Hij zag dat het helemaal fout aan het lopen was. “Ik vreesde toen dat er een breekpunt was bereikt tussen de spelersgroep en Hein Vanhaezebrouck. Ze hebben zich echter wonderwel hersteld van die opdoffer en ondertussen blijven ze ook op het Europese niveau actief.”