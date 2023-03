Jeugdproduct Anderlecht en OH Leuven kiest voor wel heel opmerkelijke bestemming

In het voetbal zijn er al eens interessante transfers te lezen. En af en toe gaan die vreemde richtingen uit.

Zo is er Henri Stanic, een gewezen jeugdproduct van RSC Anderlecht en OH Leuven. Doet geen belletje rinkelen?

Stanic

Echt doorbreken heeft Stanic nooit gedaan in België, ondanks de nodige adelbrieven die hij bij de jeugd kon voorleggen.

Hij vertrok van Anderlecht naar OH Leuven in 2020, maar ook daar kwam hij niet in de A-kern terecht. Sinds afgelopen zomer zit de 20-jarige verdediger zonder club.

Nu heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden. En het is een opmerkelijke, haast exotische te noemen toch wel.

Stanic tekende een contract bij Liepaja, voor 2,5 seizoenen. Dat is een subtopper uit de competitie in Letland.