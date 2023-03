Riemer heeft belangrijk nieuws over de toekomst van Bart Verbruggen bij Anderlecht

Bart Verbruggen zit in de preselectie van Oranje. En als we de andere namen zo wat bekijken, maakt hij een heel goeie kans om voor de eerste keer voor de A-ploeg opgeroepen te worden. Brian Riemer had wel het een en ander te vertellen over zijn doelman.

"Internationaal voetbal is voor mij altijd de kers op de taart, een erkenning van de goeie prestaties die je bij je club doet", aldus Riemer. "Bart heeft - buiten één match - alles gespeeld voor mij en hij heeft me niet één keer ontgoocheld." Riemer zag al snel de kwaliteiten van de 20-jarige Nederlander. "Hij is heel goed met de bal aan de voet, hij verdedigt zijn doel sterk en vooral... hij lijkt zo matuur. Hij ziet er niet uit als een jongen die nog maar een tiental matchen op het hoogste niveau speelde. Hij lijkt er al honderden gespeeld te hebben. Hij verdient dit dan ook." Riemer is wel zeker over één ding. "Ja, hij is hier volgend seizoen nog. Uiteraard kan ik daar geen belofte over doen, maar als ik hem een raad mag geven, moet hij nog minstens één jaar blijven. Hij is nog niet klaar voor een topcompetitie. Hij heeft te weinig wedstrijden op het hoogste niveau. Voor Bart zou het de juiste beslissing zijn om te blijven."