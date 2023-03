Vanhaezebrouck na VAR-debacle: "Ik hoop dat er niet meer aan de hand is, dan nieuwe kans geven" en "Daarover zou ik zwijgen als ik Referee Department was"

De niet-gefloten rode kaart voor Buchanan in Club Brugge - KAA Gent heeft de hele VAR-discussie deze week hoog doen oplaaien. Is er meer aan de hand?

"Wij hebben nooit gezegd: wat zou er gebeurd zijn aan de overkant, als het met een Gentspeler zou zijn gebeurd?", aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie in aanloop naar de match tegen Anderlecht.

"Wij vragen ons af hoe het komt dat er zelfs na een alarmsignaal er geen actie komt voor een overduidelijke rode kaart. Ik vind dat heel raar."

Vergevingsgezind

"Ik ben genoeg vergevingsgezind. Hij floot onlangs ook onze match tegen Westerlo, waar hij een strafschop niet floot en de VAR moest tussenkomen, maar dat kan gebeuren."

"Mag hij nooit meer fluiten? Ik hoop dat er inderdaad niets meer achter zit en dan moet je hem een nieuwe kans geven. Maar je moet het hem wel even laten voelen dat het niet kan. Hij gaat nog steeds gewoon mee in het circuit."

"En als dan ook blijkt dat ze geen VAR willen zijn omdat het maar voor 450 euro is ... Er zijn mensen die veel meer werken voor veel minder geld, dat zijn gevaarlijke uitspraken. Het getuigt niet van veel enthousiasme."

"Wie is daar verantwoordelijk voor? Wij niet, de leiding. Bij mij zou een niet-gemotiveerde speler niet meer spelen."

Voorspelling

"Ik zeg deze zaken al twee jaar. Er is nog niets veranderd, dat heb ik toen ook gezegd. Alle dingen die ik twee jaar geleden zei komen uit. Al twee jaar, het is zo voorspelbaar dat die problemen zich gingen aandienen."

"Of het nu wel gaat veranderen? Andere clubs gaan nu mee in de richting - maar nog niet allemaal. Dat is ook jammer in het voetbal. De Pro League neemt een initiatief, misschien kan dat iets doen bewegen."

"Ze zeggen ook dat er maar vijftien foute interventies zijn gebeurd door de VAR op de hélé vele tussenkomsten van de VAR."

"Snappen ze dan niet dat als 15 op heel veel verwaarloosbaar is, dat ook betekent dat er dan al héél veel foute beslissingen zijn geweest door de arbitrage? Ik zou daarover zwijgen. Stel u maar eens voor dat er geen VAR was geweest ... Ik ben voorstander, want hij haalt er veel fouten uit hé. Onvoorstelbaar hoeveel tussenkomsten er bij ons zijn."