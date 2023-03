Voormalig Rode Duivel maakt eindelijk nog eens minuten, binnenkort ook in Gent?

Ooit gold hij als een van de grootste talenten van Europa, toen hij nog bij Manchester United zat. Ondertussen zit Adnan Januzaj bij Istanbul Basaksehir in Turkije, waar hij eindelijk minuten mag maken.

Januza heeft de voorbije jaren heel wat clubs gehad en was vorig seizoen vaste titularis bij Real Sociedad in de Spaanse competitie maar zijn aflopende contract werd niet verlengd. Sevilla viste de voormalige Rode Duivel opnieuw op maar daar kwam hij amper aan speelminuten toe. Op 13 november kreeg hij de laatste keer speelminuten in een bekerduel tegen Velarde.

In januari nam het Turkse Istanbul Basaksehir de intussen 28-jarige Januzaj over voor een half jaar. Daar mocht hij vrijdag voor de eerste keer spelen. Maar tijdens zijn invalbeurt van 30 minuten kon Januzaj niet voorkomen dat Istanbul Basaksehir met 1-0 onderuit ging tegen Alanyaspor.

Het zal de Belg alleszins wel goede moed geven dat hij meteen mocht invallen. Nu wordt het uitkijken naar komende donderdag, wanneer Istanbul BB op bezoek gaat bij KAA Gent in de achtste finale van de Conference League. Mag Januzaj daar ook spelen?