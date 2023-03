Wouter Vrancken windt er geen doekjes om: "Te veel hypocrisie gezien"

Wouter Vrancken raast met KRC Genk door de competitie. Zijn manier van werken slaat duidelijk aan.

Vorig jaar liet Wouter Vrancken prachtige dingen zien met KV Mechelen. Nu lukt het voor hem ook fantastisch bij KRC Genk. Hij spreekt over zijn manier van werken.

“Ik wil vooral geen coach kopiëren, want dat werkt niet. Je moet jezelf zijn. Ik heb ook veel coaches gezien van wie ik kan zeggen: 'zo wil ik het niét doen'. Op het einde van mijn carrière als speler heb ik te veel hypocrisie gezien”, klinkt het duidelijk in Het Belang van Limburg.

Alles wat hij heeft te bespreken doet hij naar eigen zeggen face to face met zijn spelers. Ook als iemand bijvoorbeeld niet in de basiself staat. “Vrienden maken is niet mijn job, het is wel mijn werk om iedereen zo goed mogelijk te laten presteren.”