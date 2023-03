Nacer Chadli trekt gigantische conclusie na nederlaag tegen Standard

Westerlo verloor zaterdag met 2-0 bij Standard. Nacer Chadli was achteraf heel hard in zijn conclusie.

Westerlo kon op Sclessin geen vuist maken. De Rouches blikten de ploeg van Nacer Chadli genadeloos. De sterkhouder van Westerlo was hard na de wedstrijd.

“We zijn vandaag overklast door een sterk Standard. Ze waren op alle vlakken beter. Het was de slechtste wedstrijd die we al speelden sinds ik bij Westerlo arriveerde”, klonk het bij Sporza.

Westerlo slaagde er zelf niet in druk te zetten, terwijl Standard over de bezoekers heen walste. “Het is jammer dat we niet konden tonen wat we kunnen. De top vier? Er komen nog veel wedstrijden aan, we zien wel.”