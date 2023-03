Het zelfvertrouwen van Noa Lang is niét aangetast tijdens vormdip van Club Brugge: "Niveau van de Champions League? Ik hoor verder te geraken dan dit"

Club Brugge moet morgen een 0-2-nederlaag uit de heenwedstrijd goed maken op het veld van SL Benfica. In de huidige blauw-zwarte crisis gelooft niemand in de kansen van de Belgische landskampioen. Al zal dat het zelfvertrouwen van Noa Lang niet aantasten.

Al moet het gezegd: Noa Lang was de voorbije weken vaak één van de weinige lichtpunten bij Club Brugge. "Ik ben een speler die het verschil moet maken", aldus de Nederlander op de persbabbel. "Dus het is logisch dat mensen meer van mij verwachten. Ik wil belangrijk zijn."

"Mijn motivatie is allezins héél groot", besluit Lang. "Dit is de Champions League, hé. Een mooier podium is er niet als voetballer. Als kleine jongen droomde ik al van zo'n wedstrijden. Of ik van mezelf vind dat ik het niveau haal? Ik vind dat ik verder thuis hoor dan in de achtste finales."