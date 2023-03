"Letterlijk het ziekenhuis ingetrapt": Wouter Vrancken was furieus na Limburgse derby, meer nieuws over de slachtoffers

Wouter Vrancken was allerminst opgezet met wat er allemaal gebeurde tijdens de Limburgse derby. Ondertussen is er meer nieuws over de slachtoffers.

De match tussen STVV en Genk was er eentje met vele duels en de arbitrage was volgens Wouter Vrancken te laks. "Ze hebben Nicolas Castro letterlijk naar het ziekenhuis getrapt en ook de fout op Angelo Preciado was smerig. Stampen om te stampen, hij had pijn." © photonews Rest de vraag: hoe is het ondertussen met de twee slachtoffers? Preciado moet een scan ondergaan om te weten hoelang hij buiten strijd zal zijn. Die zal maandag plaatsvinden. Over Castro is er wél nieuws en Genk mag toch enigszins opgelucht ademhalen, want de blessure valt volgens Het Laatste Nieuws mee. Rugwervel niet gebroken De speler zal weliswaar even buiten strijd zijn, maar de vrees voor een gebroken rugwervel is gelukkig niet uitgekomen. Daardoor is het seizoen van Castro nog niet ten einde, al zal hij wel even moeten bekomen van de zware charge aan zijn adres.