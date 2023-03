Jackpot voor vertrek bij KAA Gent? "Twintig miljoen, ik ben meteen akkoord"

De komst van Gift Orban is een zegen voor KAA Gent. Sportief, maar vooral financieel kan het een enorme voltreffer worden.

KAA Gent betaalde tijdens de wintermercato 3,3 miljoen euro aan de Noorse tweedeklasser Stabaek. Een koopje noemden de Noren het, maar meer konden ze niet vragen klinkt het nu.

Dat Gift Orban zou ontpoppen, daar waren ze zeker van. Maar niet op zo’n korte tijd. Met vier goals in zes wedstrijden overtreft zijn komst alle verwachtingen. In Stabaek volgen ze de situatie op de voet.

De marktwaarde van Gift Orban moet ondertussen stevig de hoogte ingaan. Torgeir Bjarmann, de sportief directeur van Stabaek, durft een prijs op het hoofd van zijn ex-speler plakken.

“Twintig miljoen, ik ben meteen akkoord”, zegt Bjarmann aan Het Nieuwsblad. “En zeg Michel Louwagie dat hij het dan meteen ook in de zomer doet. Dan zijn we weer blij, want wij hebben nog een percentage op de doorverkoop.”