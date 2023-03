Paniek bij Club Brugge: "Veel spelers hebben de trainer al opgegeven"

Club Brugge speelt vanavond op bezoek bij Benfica. De voorbije weken geraakte de club meer en meer in crisis.

Club Brugge sluit, als er geen mirakel gebeurt, vanavond in Lissabon het hoofdstuk Champions League af. Een historische achtste finale, maar de zorgen bij blauwzwart zijn groot.

“Niemand had verwacht van een trainer van Club Brugge dat hij zomaar Benfica zou uitschakelen over twee wedstrijden in de Champions League”, vertelt Jarno Bertho bij VTM Nieuws.

De journalist doet wel een opvallende vaststelling. “Ik het het gevoel dat heel veel spelers ondertussen de trainer al hebben opgegeven”, gaat hij verder.

Bertho zag rare taferelen met Scott Parker op de luchthaven. “Laatste van de bus en de eerste op het vliegtuig. Weinig communicatie met de anderen, een beetje geïsoleerd.”