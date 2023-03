STVV-voorzitter over (gebrek aan) investeringen: "Een Japanner gaat nooit zomaar een zak geld brengen"

STVV wordt anno 2023 nog steeds bestuurd door DMM. Of beter gezegd: het Japanse bedrijf heeft simpelweg alle aandelen in handen. Toch blijft het windstil op vlak van kapitaalinjecties of andere investeringen.

Sinds 2017 is Digital Media Markt eigenaar van STVV. Bij hun intrede op Stayen spraken de Japanners grootse plannen uit. Het was de bedoeling dat de Kanaries zouden uitgroeien tot een subtopper in het Belgische voetbal. En minstens even belangrijk: een uitschieter zou meer regel dan uitzondering worden.

In tussentijd werden tal van Belgische clubs gespekt door investeringen en andere kapitaalinjecties. Bij STVV blijft het op dat vlak echter opvallend stil. “De fans mogen zeker en vast dromen van meer”, aldus David Meekers. “Maar een Japanner zal nooit zomaar een zak geld brengen.”

De Japanners gaan niet zoals pakweg Paul Gheysens eventjes honderd miljoen euro in de club pompen

“Ze zullen er zijn voor STVV als we plots in een moeilijke situatie belanden”, gaat de voorzitter van de Kanaries verder in TVL Sportcafé. “Maar ze gaan niet zoals pakweg Paul Gheysens eventjes honderd miljoen euro in de club pompen. Op dit moment moeten we een goed en stabiel financieel beleid voeren.”