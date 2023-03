Zwak WK in Qatar doet de Belgische voetbalbond stevig snoeien bij Rode Duivels

De uitschakeling in de groepsfase op het WK was niet alleen een sportief fiasco. Ook financieel had het verstrekkende gevolgen.

De inkomsten van het WK in Qatar vielen dik tegen. De groepsfase niet overleven was nog goed voor om en bij de 10 miljoen euro. In Rusland pakte België bijna nog het dubbele. Daardoor moet er stevig gesnoeid worden bij de nationale ploeg. Zo verdient Tedesco een pak minder dan Martinez, maar ook in de omkadering wordt stevig ingegrepen. De voetbalbond onderhandelde de voorbije weken over de lonen van de medische staf. Daarin wordt stevig geschrapt. Niet iedereen heeft al duidelijkheid of hij al dan niet kan blijven. Volgens Het Laatste Nieuws wordt ook nog onderhandeld met Lieven Maesschalk over het al dan niet verder werken bij de Rode Duivels. De voetbalbond wil voorlopig niet reageren.