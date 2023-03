Charleroi komt met heel bijzonder betoog voor stopgezette match tegen KV Mechelen... Krijgen ze hun zin?

Charleroi is niet van plan om zich neer te leggen bij een forfaitnederlaag tegen KV Mechelen. De match van 12 november 2022 moest stopgezet worden nadat het thuispubliek zijn onvrede met het beleid liet merken door vuurpijlen op het veld te smijten.

Het zou dus volgens het reglement een logische forfaitnederlaag moeten worden, ook al stond Charleroi op dat moment 1-0 voor. Zo denkt Mehdi Bayat er echter niet over. De voorzitter van de Zebra's wil dat de individuen gestraft worden.

De Disciplinaire Raad van de Pro League lijkt daar zelfs in mee te willen gaan. Omdat het om een buitengewone situatie ging waarbij ze de club manifest geschaad hebben.

Charleroi zou de drie punten wel goed kunnen gebruiken, want ze zijn nog in de race voor de Europe Play-offs. Als de match bij 1-0 hervat wordt of herspeeld en ze kunnen de drie punten pakken, zou dat een fameuze opsteker zijn. KV Mechelen heeft de punten dan weer nodig in de degradatiestrijd.