Hoe zit het met Teuma? Dit heeft Karel Geraerts te zeggen over zijn aanvoerder

Union SG speelt donderdag in de Europa League op bezoek bij Union Berlin. De grote vraag is of Teddy Teuma speelklaar geraakt.

Afgelopen weekend moest Teddy Teuma de strijd tegen KAS Eupen vervroegd staken. Hij stapte wel mee het vliegtuig op richting Berlijn voor de match van donderdag. Trainer Karel Geraerts kon op zijn persconferentie daags voor de Europese wedstrijd nog niet aangeven of de aanvoerder van Union SG speelklaar zou geraken. “Hij zal trainen en dan zien we hoe de kuit reageert”, klonk het bij Sudpresse. “Het wordt een heel moeilijke beslissing. Je wil hem er graag bij, maar we hebben ook Genk en de terugmatch tegen Berlijn nog.”





Volg Union Berlin - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (09/03).