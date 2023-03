Januzaj komt met duidelijke persoonlijke doelstelling naar KAA Gent spelen

Adnan Januzaj speelt met Basaksehir tegen KAA Gent in de Conference League. Hij heeft een heel duidelijke doelstelling en die gaat enkel om hemzelf.

Begin februari trok de 15-voudige Rode Duivel op uitleenbasis naar de Turkse competitie. Door de aardbevingen maakte hij pas vorig weekend zijn debuut als invaller.

Speelminuten pakken is de bedoeling van Januzaj, want hij wil snel weer bij de Rode Duivels zitten. Daarom hoopt hij ook dat Domenico Tedesco de partij in de Ghelamco Arena volgt.

De Rode Duivels zijn heel belangrijk voor Januzaj. “Natuurlijk is dat een doel. Maar mijn focus ligt op de ploeg. Ik wil me hier doorzetten. Dan zien we wel wat er gebeurt”, klonk het.

Ook de familie van Januzaj zal in het stadion aanwezig zijn en de match volgen.