KV Mechelen 'not amused' over nieuwe ontwikkeling rond gestaakte match: "Onsportieve houding, een brug te ver"

KV Mechelen rekent er nog altijd op dat het drie punten krijgt voor de in Charleroi gestaakte match. De verdediging van Charleroi, dat aanstuurt op een ander scenario, kan in Mechelen op weinig begrip rekenen.

Vrijdag komt het dan eindelijk tot een zitting over Charleroi - KV Mechelen, de wedstrijd die door de thuissupporters stilgelegd werd. Bayat wil dat de individuen gestraft worden die hiervoor verantwoordelijk zijn. Een tussenbeslissing wijst erop dat de Disciplinaire Raad van de Pro League zou hier deels in willen meegaan. De vraag of dan ook een deel van de match of zelfs de volledige match herspeeld zou worden.

KVM verwijt Charleroi een 'onsportieve houding'. Clubadvocaat Thierry Lamar geeft bij Gazet van Antwerpen meer uitleg. "Meneer Bayat heeft na de ongeregeldheden tussen Charleroi en Standard in het seizoen 2015-2016 hemel en aarde bewogen om het reglement te laten aanpassen zoals het nu is. Dat reglement zegt duidelijk dat de drie punten naar de niet betrokken partij, in deze KV Mechelen, gaan."

© photonews

"Dat Charleroi nu wil vermijden dat de club an sich gesanctioneerd wordt, vinden wij een brug te ver", maakt Lamar het standpunt van stamnummer 25 duidelijk. "Dat de Disciplinaire Raad een ballonnetje opliet om het reglement in de toekomst te veranderen, zodat de aansprakelijkheid bij de eigen fans komt te liggen, begrijpen we. Maar vandaag de dag is er in de reglementering geen bewegingsruimte om een ander oordeel te vellen."

KV Mechelen blijft dan ook vertrouwen hebben in een goede afloop. In het geval van Malinwa zou dat betekenen dat het er drie punten bij krijgt.