Ex-speler van KRC Genk heeft belangrijk advies voor de club: "Andere structuur nodig"

KRC Genk is de fiere competitieleider in de Jupiler Pro League. Maar er is meer dan voetbal alleen.

KRC Genk is qua organisatie nog altijd een vzw. Intussen is de meerderheid van de Belgische clubs in buitenlandse handen, waardoor die structuur van Genk een uitzondering is in het Belgische topvoetbal.

Toch betekent dat niet dat een vzw minder financiële mogelijkheden heeft dan een club in buitenlandse handen, maar voor ex-speler Marc Hendrikx moet de club kijken om te evolueren in zijn structuur. Anders dreigt de groei afgeremd te worden.

“Ik denk dat het voor de clubleiding van Genk lastig zal worden om zich op het huidige niveau te handhaven met deze structuur. Er moet toch worden nagedacht over een overgang naar een andere structuur. Een club zonder winstbejag, het is uniek”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.