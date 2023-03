Wat zijn de kansen van Anderlecht bij Villarreal? Brian Riemer geeft een schatting, N'Diaye ziet het groots!

Anderlecht heeft zichzelf een goede uitgangspositie bezorgd voor de terugmatch van volgende week tegen Villarreal. Coach Brian Briemer gelooft erin.

Anderlecht leverde tegen Villarreal een prestatie waarop het trots mag zijn, zeker na de match van vorig weekend tegen KAA Gent. Zelfs een overwinning was eigenlijk niet onverdiend geweest van Anderlecht.

"Als er één ploeg vanavond zou winnen, dan was het Anderlecht, maar het was een wedstrijd die zeer close was", zei Anderlecht-coach Brian Riemer achteraf. "De enige kritiek die ik op mijn team zal uiten, is dat je in deze Europese wedstrijden efficiënt moet zijn, omdat je weet dat je geen 36 kansen krijgt", zei Riemer nog.

N'Diaye ziet het heel positief in

Maar Riemer was toch zeer tevreden achteraf. "Dit is een goed resultaat en vooral een resultaat waarop we kunnen bouwen voor de terugmatch. De nieuwe regels (uitdoelpunten tellen niet meer dubbel, red.) maken een tegendoelpunt in eigen huis minder erg."

"We hebben laten zien dat we in staat zijn om op een heel hoog niveau te spelen. Dat is heel positief voor dit team dat wel eens kritiek heeft gekregen", zei Riemer. De Deen schatte ook de kansen in van Anderlecht voor volgende week.

"Zij blijven favoriet", aldus de Deen. "Maar hoewel het 75-25 had kunnen zijn, is het nu misschien 55-45." Linksback N'Diaye schat het veel positiever in. "Onze procentuele kans op kwalificatie? 100%! (lacht). We zijn supergemotiveerd en we gaan alles geven, daar twijfel ik niet aan." Riemer lachte met dat antwoord. "Ik vind dat percentage goed, ik vind het prima (lacht)".