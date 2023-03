Rik De Mil schetst welk aanbod Club Brugge hem gedaan heeft

Rik De Mil leidde zopas de persconferentie van Club Brugge. Hij neemt de honneurs waar na het ontslag van Club Brugge.

De Mil is door het bestuur van Club Brugge aangesteld als interimaris om Scott Parker te vervangen. Zondag wacht immers een belangrijk duel met Standard. “Gisteren hebben we een goed groepsgesprek gehad. Om weer op staan, om als team een reactie te tonen”, klinkt het.

De Mil geeft mee dat hij voorlopig aangesteld is voor één wedstrijd. “Dat is zondag en de match tegen Standard. Daarna bekijken we of er een eventuele verlenging mogelijk is. Voor mij voelt de match van zondag niet als een examen aan. Ik zit hier al negen jaar en daarom hebben ze me gevraagd. Ik ken de groep, ik ken de club.”

De opdracht is duidelijk en de motivatie is groot bij De Mil. “Het komt erop aan zo snel mogelijk het Club-verhaal dat we de laatste jaren gekend hebben, terug op poten te zetten. Met het dna van Club in gedachten. Met de supporters die in één blok achter ons staan.”

Dat hij moet overnemen kwam niet overwacht voor De Mil. "Ik voelde de voorbije weken dat het weleens aan mij zou kunnen zijn. De resultaten waren niet zoals verwacht en de druk nam toe. Dan weet je dat er zo'n beslissingen kunnen vallen, zeker met het oog op zo'n belangrijke wedstrijd tegen Benfica. Na het ontslag van Parker zijn ze naar mij toegekomen om Standard voor te bereiden. Of ik de jongens weer op de juiste manier kan motiveren."

De Mil staat open voor een langere opdracht, maar hij legt de bal in het kamp van het Clubbestuur. "Als de club mij langer in die functie wil zien, wil ik die uitdaging aangaan. Maar als hier volgende week een nieuwe coach staat, pak ik mijn oude rol terug op. Dat is de afspraak die met het bestuur gemaakt is."