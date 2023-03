Ronny Deila reageert op de interesse die Club Brugge voor hem heeft

Deze week deed het gerucht de ronde dat Club Brugge gecharmeerd is door het werk dat trainer Ronny Deila verzet bij Standard.

Het was Het Nieuwsblad dat deze week schreef dat Club Brugge het werk van Ronny Deila bij Standard bewondert, maar geen poging zou ondernemen om hem weg te halen op Sclessin. Deila kreeg de interesse te horen op zijn wekelijkse persconferentie.

“Ik reageer meestal niet op geruchten en ik was niet op de hoogte van deze”, citeert La Dernière Heure de Standardtrainer. “Je moet niet alles geloven wat je in de kranten leest. Maar als ik hoor dat clubs mij of mijn spelers willen, is dat een teken dat we goede dingen doen en dat we goed bezig zijn.”

Toch liet Deila ook een kleine opening. “Je weet nooit wat er kan gebeuren in een carrière en dit vak is bijzonder. Wie zegt dat ik niet binnen een paar weken ontslagen word als het misgaat? Maar ik ben hier heel gelukkig en ik ga er alles aan doen om mijn baan hier te behouden.”