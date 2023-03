Steven Defour weet wat er fout liep: "Dan krijg je slaag", maar zag positieve zaken

KV Mechelen kreeg vorig weekend een pak slaag van Antwerp. Het werd maar liefst 5-0. Steven Defour zag een positief signaal van zijn spelersgroep op training. Maar gaat dit genoeg zijn?

“We hebben de match geanalyseerd en bekeken wat er fout liep”, begon Steven Defour zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen STVV. “Het is altijd goed als je de waarheid tegen elkaar kan zeggen. Dat is op een positieve manier gebeurd. De spelers weten wat er fout liep. Of er dan speciaal spelers moeten opstaan, weet ik niet. We kunnen natuurlijk wel een aantal leiders gebruiken.”

Rekenden de spelers zich al rijk na het kwalificeren voor der bekerfinale en de redding die bijna een feit is? “De kwalificatie voor de finale en die zege op Seraing hadden er misschien iets mee te maken. Ofwel haal je daar motivatie en zelfvertrouwen uit, ofwel laat je de riem er een beetje af. Als je in dat tweede geval tegen een zelfzeker Antwerp in een volle Bosuil speelt, dan krijg je slaag. We moeten ook honderd procent zijn. Als dat niet het geval is, zijn we gewoon een matige ploeg. Dat heb je zondag gezien. Ik had mijn gedacht al gezegd tijdens de rust en na de match heb ik de nederlaag ook op mij genomen. Die wedstrijd is nu voorbij, er is nog genoeg tijd voor die bekerfinale. We moeten ons nu focussen op de wedstrijd van dit weekend,” aldus Defour.