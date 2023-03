Uitblinker van Union maakt na zijn twee goals in de achtste finale kans op een straffe beloning

Union kreeg met Union Berlin een sterke tegenstander in de achtste finale van de Europa League. Maar Union deed het opnieuw goed en kan het thuis nog afmaken.

Union verloor nog van de Rangers in de voorrondes van de Champions League maar raasde daarna door de groepsfase met 13 op 18 en ging als enige ploeg dit seizoen al winnen bij Union Berlin.

De Duitsers, die op plek drie staan in de Bundesliga, zijn opnieuw de tegenstander van Union in de achtste finale. Union kwam drie keer op voorsprong, maar zag Union Berlin ook drie keer terugkomen. Volgende week kan Union het thuis afmaken.

Die goede uitgangspositie heeft Union te danken aan Victor Boniface. De Nigeriaan scoorde dit seizoen al vijf keer in zeven matchen voor Union. Tegen Union Berlin trof hij twee keer raak.

Speler van de week?

Dat is ook de UEFA niet ontgaan want Boniface is samen met Edmond Tabsoba, Bruno Fernandes en Paulo Dybala genomineerd om tot 'Speler van de Week' te worden gekozen. De keuze wordt gemaakt via een online stemming.

Tabsoba zorgde met een goal en enkele goede tackle Bayer Leverkusen een 2-0 zege tegen Ferencvares, Bruno Fernandes zorgde voor een goal en een assist in de 4-1 zege van Manchester United tegen Real Betis en Dybala gaf de assist voor de 2-0 van AS Roma tegen Real Sociedad.