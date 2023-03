Coach Standard is wel héél voorzichtig in het uitspreken van ambities Standard

Zondagnamiddag is er de topper tussen Club Brugge en Standard op Jan Breydel. En dat kan een héél belangrijk duel worden.

Standard reist met heel wat vertrouwen af naar Jan Breydel en treft er een Club Brugge met een nieuwe coach en in diepe crisis.

"Elke wedstrijd wordt voor ons belangrijk vanaf nu en we willen onze lancering verderzetten", aldus coach Ronny Deila in aanloop naar het treffen met blauw-zwart.

© photonews

"We moeten ons best gewoon elke wedstrijd doen en dan zien we wel hoever we uitkomen. Standard won al lang niet meer van Club Brugge en dus willen we dat graag doen."

Top-8

"Blauw-zwart blijft de beste ploeg van de voorbije drie jaar en ze deden veel ervaring op in de Champions League. We zullen zien of het een goed moment is om ze te bespelen."

Deila en Standard houden de voetjes stevig op de grond: "De top-4? Ik ben al tevreden dat we in de top-8 staan en die top-8 moeten we in de eerste plaats gaan verzekeren. Bij verlies kan de negende snel naderen in de stand."