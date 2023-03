KV Oostende leeft weer op hoop én cruciale pion heeft goed nieuws midden in degradatiestrijd

KV Oostende speelt vanavond een cruciale match op het veld van Eupen. Bij winst is de redding ineens weer geen utopie meer. En mogelijk krijgen ze in de komende wedstrijden nog een stevige opkikker.

Maxime D'Arpino, die een heel seizoen werd gemist, staat immers dicht bij een terugkeer. Een exacte datum wil hij na alle problemen niet meer geven. Maar als hij pijnvrij kan spelen, zal hij er alles aan doen om KVO in 1A te houden.

“Ik wil tijdens het seizoenseinde nog mijn steentje bijdragen, als de gezondheid dat toelaat”, zegt D’Arpino in Het Nieuwsblad. “Ik heb een zware periode achter de rug. Je wil je ploeg helpen, en ook de fans willen dat je terugkeert. Zeker wanneer je zoveel matchen na elkaar niet kan winnen.”

D'Arpino is zowel op als naast het veld een belangrijke pion. De Franse middenvelder zette de lijnen uit op het veld, maar is ook een echte leider. Het scheelt een slok op een borrel, met of zonder hem.