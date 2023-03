Rik De Mil niet blind voor wat de grote problemen onder Parker waren en heeft pasklare oplossing

Na een woelige week moet de rust terugkeren bij Club Brugge. Dat is de taak van Rik De Mil, de interim(?)-hoofdtrainer van blauw-zwart. Die weet ook wat er de voorbije maanden fout liep in het verhaal dat Scott Parker bracht.

Iedereen zag het: er was geen basis meer. Elke week stonden er andere jongens aan de aftrap. De Mil wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar dat begon een groot probleem te vormen. "We willen de spelers duidelijkheid geven — hen een duidelijk plan voorleggen. Naar de opstelling toe en hoe we het zullen aanpakken", zegt hij in HLN.

Zo moeten de spelers weer houvast en vertrouwen krijgen. U mag zich dus verwachten aan een opstelling waarin iedereen op zijn plaats staat en waarin de besten zullen spelen.

"Het systeem waarin we spelen, is absoluut niet belangrijk. Ik wil dynamisch voetbal brengen. De voorbije weken was het net iets te statisch allemaal", gaf hij nog mee.