Sterkhouder Club Brugge niet eens in voorselectie van Oranje: "Verdient hij het niet?"

Over twee weken staan de eerste kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2024 plaats. Bij Oranje zit Bjorn Meijer niet in de voorselectie en daar stellen ze zich in Nederland toch vragen over.

Nederland trekt op vrijdag 24 maart naar Frankrijk voor zijn eerste groepsmatch in de kwalificaties voor het EK van 2024 in Duitsland. Op maandag 27 maart ontvangt Nederland dan Gibraltar. Uit de Belgische competitie zitten Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht) en Noa Lang (Club Brugge) in de voorselectie. Bjorn Meijer (Club Brugge) zit er niet bij. Meijer had selectie verdiend Bondscoach Koeman gaf Quilindschy Hartman (21), die pas sinds november basisspeler is bij Feyenoord, wel een plek in de voorselectie. De Nederlandse analist Kees Kwakman is toch wat verbaasd. "Meijer is een heel seizoen basisspeler in de competitie en de Champions League. Dan zou je eigenlijk zeggen: verdient hij het niet meer dan Hartman", zei hij bij ESPN. "Wij hebben altijd het gevoel dat spelers uit de Eredivisie toch wel groot gemaakt worden in vergelijking met spelers in het buitenland", zei Kwakman nog.