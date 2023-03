🎥 Coach heeft zalige reactie in huis nadat Wesley Hoedt hem weigert om hand te schudden

Wesley Hoedt tekende tijdens de wintermercato tot 2025 voor Watford. Zaterdag liep het fout, want Watford verloor met 1-0 op bezoek bij QPR.

De nederlaag kwam duidelijk hard aan, want de ex-speler van Anderlecht weigerde de hand van zijn trainer te schudden toen hij naar de kleedkamer trok.

Die had een zalige reactie in huis. Terwijl Hoedt verder liep wreef Chris Wilder ostentatief in zijn ogen om Hoedt als een ‘bleiter’ te bestempelen.

Wesley Hoedt refuses to shake hands with Gareth Ainsworth at full time, Ainsworth then calls Hoedt a crybaby as he goes to acknowledge the rest of the Watford players. Hilarious!#QPR #QPRWAT pic.twitter.com/ONO3EOurLo