Eden Hazard onthult: "Ik had verwacht dat hij Roberto Martinez zou opvolgen"

Na het WK in Qatar besloot Eden Hazard afscheid te nemen van de nationale ploeg. Roberto Martinez nam afscheid als bondscoach, maar Hazard verwachtte dat Thierry Henry zijn opvolger zou worden.

Eden Hazard was de eerste die zijn internationale afscheid aankondigde na het WK in Qatar (Toby Alderweireld volgde onlangs en naar verwachting zal Simon Mignolet hetzelfde doen). Een schok voor iedereen maar zijn beslissing was genomen.

In een interview met RTBF kwam de voormalig aanvoerder van de Rode Duivels nog eens terug op zijn keuze om te stoppen, maar hij sprak onder meer ook over de nieuwe bondscoach.

Hazard had Henry verwacht als opvolger

Domenico Tedesco volgde Roberto Martinez op terwijl andere namen werden genoemd, zoals die van Thierry Henry. Henry ontkende wel dat hij gesolliciteerd had voor de job als bondscoach.

Toch was Eden Hazard ervan overtuigd dat Henry Martinez zou opvolgen. "Ik had verwacht dat Henry zou overnemen, maar ik begrijp dat ze een nieuwe weg wensten in te slaan en het hoofdstuk van Martinez wilden afsluiten", zei Hazard.